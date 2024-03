Kysely: Poliittiset lakot ovat haitanneet toimitusketjuja ja heikentäneet kasvunäkymiä

– Poliittiset lakot, jotka kohdistuvat satamien sulkemiseen, ovat erityisesti vientiä tekeville perheyrityksille haitallisia. Kansainvälisessä kaupassa luotettavuus on todella tärkeää. Jos tilauksia ei pystytä lakkojen vuoksi toimittamaan, luottamus on mennyttä, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen liiton tiedotteessa.

Perheyritysten liiton sähköiseen kyselyyn vastasi 12.–18.3.2024 yhteensä 161 jäsenyrityksen edustajaa. Liitolla on yli 500 jäsenyritystä. Suurin osa kyselyyn vastanneista on Perheyritysten liiton mukaan yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä enintään 250.