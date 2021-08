Kysely: lähes 40 prosenttia opettajista on pohtinut alanvaihtoa korona-aikana

Alanvaihtoa on pohtinut kolmasosa vastaajista. Korona-ajan tuottama kuormittavuus on saanut opettajat pohtimaan hakeutumista pois kasvatus-koulutus-alalta. Alanvaihtoa ovat pohtineet lähes 40 prosenttia opettajista varhaiskasvatuksessa, peruskoulutuksessa ja lukiossa. Esihenkilöistä alanvaihtoa on pohtinut noin kolmannes.