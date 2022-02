OAJ: Joka kahdeksas opettaja kokenut väkivaltaa ja osuus kasvaa – valtaosalla liikaa töitä

Vuoden 2021 kyselytuloksissa 60 prosenttia vastaajista sanoo kokevansa, että töitä on liikaa erittäin tai melko usein, mikä on kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2019.

Ammattijärjestön jäsenille lähetettyyn kyselyyn vastasi marras-joulukuussa yhteensä lähes 1 300 kasvatus-, opetus- ja tutkimusalan opettajaa, päiväkodinjohtajaa, rehtoria ja esihenkilöä varhaiskasvatuksesta yliopistoon.OAJ on toteuttanut työolobarometrin kahden vuoden välein vuodesta 2013 lähtien.

"Tilanne on kestämättömällä tasolla"

Vastanneista 69 prosenttia oli erittäin tai melko usein tyytyväisiä nykyiseen työhönsä, mikä on neljä prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisellä kerralla. Vastanneista opettajista noin puolet ja esimiehistä 40 prosenttia teki töitä viikonloppuisin.

– Tulokset kuvaavat sitä valitettavaa muutosta, joka kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalalla on käynnissä. Työnkuva on epäselkeä, työssä on paljon keskeytyksiä ja toki myös jo lähes pari vuotta kestänyt koronapandemia aiheuttaa haasteita työn tekemiseen, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoi tiedotteessa.