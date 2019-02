Kynttilämeri loistaa Laajavuoren hyppyrimäellä – ihmiset vaelsivat illan mittaan osoittamaan kunnioitustaan mäkilegendalle

Ihmiset tuntuvat vaitonaisilta. Jyväskylän hiihtoseuran puheenjohtaja Pasi Sajasalo on puhunut puhelimessa tänään niin paljon, että akku on loppunut. Nyt hän lapioi lunta mäestä huomisia harjoituksia varten. Maailman parhaan mäkihyppyseuran nelisenkymmentä junioria ja nuorta aikuista tarvitsee hyvät harjoitteluolosuhteet.

– Tässä seinällä on pitkä rivi seuran maailmancupin kiertäjiä. Siinä on olympiamitalisteja ja maailmanmestareita, mutta yksi on ylitse muiden, toteaa Sajasalo osoitellen seinällä olevia kuvia.