Pia Nykäseltä liikuttava kirjoitus kuusi vuotta sitten kuolleen Matti Nykäsen muistolle: "Ikuinen ikävä sinua"

Matti Nykänen kuoli 6 vuotta sitten.

Mäkihyppylegenda Matti Nykäsen kuolemasta tulee kuluneeksi kuusi vuotta tiistaina 4. helmikuuta. Sekä urheilu- että viihdemaailmassa vaikuttanut Nykänen oli kuollessaan 55-vuotias.

Nykäsen leski Pia Nykänen julkaisi maanantai-iltana Instagram-tililleen koskettavan postauksen edesmenneen puolisonsa muistolle.

– Tulevana yönä kuusi vuotta sitten ikuisiksi ajoiksi lähdit. Olet taivaalla kirkkain tähti. Ikuinen ikävä sinua Matti, Pia kirjoittaa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Julkaisun kommenttikenttään on jätetty lyhyessä ajassa toista sataa kommenttia.

– Oli kyllä suuri järkytys se tieto. Eipä oikein sanoja ollut. Ikävä on ikuinen. Olitte ihana pari, yksi kirjoittaa.

– Legenda jo eläissään, olitte ihana pari, toinen kommentoi.

– Isot halit, Matti oli paras, kolmas kirjoittaa.

Nykänen kuoli kotonaan Joutsenossa palattuaan kotiin viimeiseksi jääneeltä keikaltaan 4. helmikuuta 2019. Hän menehtyi haimatulehdukseen ja keuhkokuumeeseen.

Pia muisteli puolisonsa viimeisiä hetkiä vuonna 2023 julkaistussa Matti Nykänen – Elämä on Laiffii -dokumenttisarjassa. Hänen mukaansa Nykänen oli keikalta palattuaan ihan pirteän näköinen ja ehti juoda kolme kaljaa ennen kuin alkoi oksentaa.

– Oksentaminen jatkui niin kauan, kunnes vatsalaukku oli tyhjä. Sanoin, että soitan ambulanssin. Hän sanoi, ettei mitään ambulansseja, että tämä on norovirusta, kun sitä oli ollut muillakin. Hän ajatteli, että se on tarttunut. Luulen, ettei Matti koko aikana tajunnut sitä, että hän on kuolemaisillaan, Pia kertoo dokumentissa.