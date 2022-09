Suosittu kynsipalvelu perustuu lakan kestävyyteen – näin geelilakkaus tehdään: "Niitä ei kuulu repiä itse irti kotona"

Kynsilakka on samaan aikaan ilo ja varsinainen murheenkryyni. Juuri lakattuna kynnet näyttävät kauniilta ja siisteiltä, mutta jo parin päivän päästä lakkaus saattaa alkaa lohkeilla kynnen kärjistä ja näyttää epäsiistiltä.

Helsinkiläisen Kohokukkia Studion yrittäjä ja kynsiteknikko Elia Leino kertoo, että vaikka lakkaus säilyttäisi laatunsa, kynsi tietysti kasvaa koko ajan. Leino on toiminut kynsiteknikkona 14 vuotta ja toimii lisäksi kouluttajana ja maahantuojana.

– 3–5 viikon välein olisi hyvä käydä huollattamassa, riippuen siitä, mitä haluaa. Joitain häiritsee kynsien kasvu enemmän kuin toisia. Se on sellainen legopalikka sitten sormen päässä, jos sitä ei käy huollattamassa, Leino selittää.

Mutta mitä geelilakkaus oikeastaan edes on, miten sitä huolletaan ja pitääkö lakkaamisesta pitää välillä taukoja?

Miten geelilakka eroaa tavallisesta kynsilakasta?

– Siinä, missä geeli on valokovetteinen tuote, niin kynsilakka on ilmakovetteinen. Kynsilakassa ei ole myöskään samanlaisia sidosaineita kuin geelissä, Leino selittää.

Geelilakkauksen lisäksi moni suosii rakennekynsiä, jotka on mahdollista rakentaa joko geelistä tai akryylista. Kohokukkia Studiolla ne tehdään geelistä.

Käytännössä vaihtoehto geelilakkaukselle on kestolakka, jos ei siis halua varsinaisia rakennekynsiä. Kestolakka on välimuoto tavallisen kynsilakan ja geelilakan välillä sisältäen ainesosia kummastakin.

– Jos haluaa kestävät ja kauniit kynnet, suosittelisin itse geelilakkausta. Kestolakkaus on silloin hyvä, jos haluaa esimerkiksi vain viikonlopuksi pysyvät ja nätit kynnet.

Miten geelilakkaus poistetaan?

Jos geelilakkaukset tehdään sellaisella tuotteella, joka on ajateltu soak off - eli liottamalla poistettavaksi tuotteeksi, mitä kestolakat ja geelilakat Leinon mukaan useimmiten ovat, lakkauksen pystyy liottamaan irti niin, että kynteen ei jää mitään. Tämä tehdään liottamalla kynsiä asetonissa.

– Mutta esimerkiksi me käytämme sellaista päällyslakkaa, joka ei liotu irti. Joten olisi hyvä tulla poistamaan se geelilakka joka tapauksessa siihen paikkaan, missä olet geelilakkauksen ottanutkin, Leino kertoo ja jatkaa:

– Niitä ei kuulu repiä itse irti kotona ja voi olla haitallista, jos yrität liottaa niitä asetonissa ja repiä niitä, koska et tiedä mitä teet, koska et tiedä, mitä tuotteita teknikko on käyttänyt, Leino selittää.