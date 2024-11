Kymmenen päivää kestänyt sammutusurakka päättyi Tampereen Ruskossa

Pelastuslaitos kertoi perjantaina myös, että se on sopinut kierrätyskeskuksen yrittäjän kanssa, miten tämän tulee järjestää järkivartiointi ja muu onnettomuuspaikan jälkihoito.



Remeon jätekasoissa on ollut palavia materiaaleja, esimerkiksi puuta ja muovia.



Viimeiset palopesäkkeet saatiin sammutettua Ruskossa maanantaina. Päivystävä palopäällikkö arvioi kuitenkin alkuviikosta, että tavaran rahtaus rekoilla pois palopaikalta kestää viikkoja.



Ruskon palon vuoksi annettiin lähialueille vaaratiedote savun takia. Vaaratiedote oli voimassa useita päiviä.



Poliisi on aloittanut esitutkinnan jätteenkäsittelylaitoksen palosta. Tapausta tutkitaan alustavasti ympäristön turmelemisena.