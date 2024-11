Jätekasan palon haju leviää Tampereella: "Tuleva yö sammutustöissä erittäin aktiivinen"

Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että tilanne on kuitenkin parantunut ja savunmuodostus on vähentynyt. Päivystävä päällikkö Jari Nieminen sanoi, että tuleva yö on sammutustöissä erittäin aktiivinen vaihe ja tilanne on tarkoitus saada lopullisesti hallintaan.