Rautalampi-järven kalakuolemien syy pysynee mysteerinä maanantaihin – järvessä uimista pitää välttää eikä kaloja saa syödä

Järven läheisyydessä on Sepposen mukaan teollisuutta, mutta ei isoja tuotantolaitoksia.

Vedestä ja kaloista on otettu näytteet, jotka on lähetetty Pohjois-Savon ely-keskukseen. Tulokset varmistuvat maanantaina, jolloin myös tutkijoita on Sepposen mukaan tulossa paikan päälle.