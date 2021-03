Keskusta ja perussuomalaiset jyrkästi eri linjoilla liikkumisrajoitusten tarpeesta: "Sadat ihmishenget vaarassa" – THL:n arvio on kuitenkin selvästi pienempi

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio pitää hallituksen esitystä liikkumisrajoitusksista ennen aikaisena.

Tavion mukaan esimerkiksi kielto ostoksille menemisestä on liioiteltu.

– Siinä suljetaan valtava määrä yrityksiä ja uhataan yli 10 000 ihmisen työpaikkoja, vaikka sillä (ostoksien tekemisellä) on tartuntojen kannalta pieni ja teoreettinen osuus, Tavio kommentoi Uutisaamun debatissa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen mukaan esityksen linjaukset perustuvat siihen, että terveydenhuollon toiminta ei romahda. Hallituspuolue keskusta on valmis hyväksymään likkumisrajoitukset.

– Ne tiedot, mitä toissailtana saimme terveysviranomaisilta ovat sellaisia, että ilman tämän tyyppisiä keinoja on todennäköisempää, että erikoissairaanhoidon kapasiteetti ei riitä ja meidän terveydenhuolto romahtaa, Kurvinen selventää.

– Ainakaan minun vastuullisena päättäjänä on mahdoton olla tekemättä silloin toimenpiteitä, kun terveysviranomaiset näin asiasta sanovat.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin mukaan rajoituksen tarkoituksena on rajoittaa ihmisten välisiä kontakteja. Toimia hän luonnehtii poikkeuksellisiksi.

– Tämä on hyvin poikkeuksellinen toimi, jolla kyllä puututaan ihmisten perusoikeuksiin, mutta kyllä tämä aikakin on poikkeuksellinen. Kysymys on siitä, että näitä ihmisten kontakteja pitää pystyä rajottamaan erittäin laajasti. Muuten on riski siitä, että tartunnat räjähtävät.

Ihmishenkiä pelissä

Tavion mukaan perussuomalaiset kannattavat lisätoimia. Niiden tasosta oppositiopuolue on kuitenkin eri mieltä hallituksen kanssa.

– Ollaan tilanteessa, jossa nähdäkseni tarvitaan lisätoimia. Perussuomalaiset vaan tekisivät ensin ne lievemmät toimet eli kokoontumissuositusten kiristäminen, rajakontrollin tiukentaminen ja erityisesti eri alojen omavalvonnan tehostaminen kuten rakennusalan ja telakoiden.

Perussuomalaisten mukaan julkisessa liikenteessä voisi olla tarvetta myös maskipakolle.

Kurvisen mukaan tilanteeseen sopivia, lievempiä keinoja ei asiantuntijoiden mukaan ole.

– Kysyimme tiistaina miten ihmisten henget voidaan pelastaa. Puhutaan sadoista ihmishengistä.

– Terveysviranomaiset sanoivat, että ei ole muita yhtä tehokkaita keinoja.

Tavion korvaan puhe ihmishenkien pelastamisesta kuitenkin särähtää. Hänen mukaansa hallituksen esityksessä puhutaan vain muutamista kymmenistä ihmishengistä.

– Kun Antti alkoi tässä puhumaan sadoista pelastettavista ihmishengistä, niin mihin arvio perustuu, koska hallituksen esityksessä olevassa THL:n ja Husin arviossa puhutaan 30–40 hengestä. Mihin tämä arvio sadoista perustuu? Tavio tivasi.

Kurvisen mukaan luku on kytköksissä siihen tilanteeseen, jossa tehohoitopaikat loppuisivat kesken.

– Kysymys on siitä, mitä tapahtuu jos tehohoitopaikat loppuvat? Silloinhan me ajaudumme samaan tilanteeseen, mikä on maailmallakin nähty.

Osaavatko ihmiset noudattaa rajoituksia?

Esitys liikkumisrajoituksista pitää sisällään runsaasti poikkeuksia. Lindtman uskoo, että ihmiset noudattaisivat rajoituksia huolellisesti tästä huolimatta.

– Itse uskon ja luotan suomalaisiin. Koko lain ajatus lähtee nimenomaan siitä, että se mikä on aivan välttämätöntä on sallittua. Totta kai poikkeuksia tarvitaan, koska silloin kun perusoikeuksia rajataan niin niitä on rajattava niin vähän kuin on mahdollista

Myös Kurvinen on samoilla linjoilla. Rajoituksia rikkovia voisi rangaista esityksen mukaan sakolla.

– Tietysti on ihan selvä asia, että tämän valvominen on erittäin vaikeaa.

Tavio taas pitää esityksen esityksen monipolvisuutta uhkana.