Stockmann-esimerkki avaa kansalle, miten liikkumisrajoitusten aikaan saa toimia ja miten ei

Pääministerin tiedotustilaisuudessa esitettiin Stockmann-esimerkki. Stockmannilla on sekä ruokakauppa että eri kerroksessa vaatteita ja muuta tavaraa. Saako esimerkiksi vaatteita käydä hypistelemässä ruokakauppamatkan aikana, vai saako käydä vain ruokakaupassa?

Marinin mukaan on todennäköistä, että moni liike tulee sulkemaan ovensa, koska sääntely vähentää ihmisten liikkumista.

Ruokareissulla saa ostaa myös muuta

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen kertoi tiedotustilaisuudessa, että vaikka liikkumista rajoitetaan yleisesti, välttämättömien tarvikkeiden ostaminen on mahdollista.

– Missä tarkoituksessa tällainen matka tehdään, se on ratkaiseva. Ei ole välttämätöntä mennä hakemaan näitä koristetarvikkeita. Ymmärretään se, jos on tehnyt matkan hankkiakseen elintarvikkeen ja ruuan, ja samalla ottaa mukaansa koriste-esineen tai jonkun muun ei-välttämättömän (tuotteen), se on täysin mahdollista.