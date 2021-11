Kymmenettuhannet marssivat Etiopian pääkaupungissa kapinallisia vastustavassa mielenosoituksessa – "Addis on sulatusuuni"

Hallitus on julistanut hätätilan ja pyrki mielenosoituksella kokoamaan kansan tukea kapinallisia vastaan.

– Addis on sulatusuuni. Siellä asuu kaikenlaisia ihmisiä eri ryhmistä. Väite, että Addiksessa tulisi verilöyly, jos me menemme sinne, on täysin naurettava, Reda sanoi.