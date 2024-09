Jopa 200 etiopialaiselta perittiin tuhansien eurojen kynnysraha – poliisi epäilee törkeää kiskontaa

Pääepäilty vangittu

Poliisi tutkii asiaa törkeänä kiskontana. Pääepäilty on ollut vangittuna heinäkuusta lähtien. Suomalaista henkilöstöpalveluyritystä tai palveluja ostanutta hoiva-alan yritystä ei epäillä rikoksesta.

Summa usean vuosipalkan suuruinen

Poliisin mukaan useat uhreista velkaantuivat 4 000 euron kynnysrahan suuruuden takia. Summa on Etiopiassa usean vuoden palkan suuruinen. Suomessa vastaava summa olisi noin 20 000 euron vuosiansion verran.

Poliisille on ilmoittautunut joitakin kymmeniä uhreja. Poliisin arvion mukaan Etiopiassa on lisäksi noin 200 ihmistä, jotka ehtivät maksaa vain osan kynnysrahasta. He eivät saapuneet Suomeen.