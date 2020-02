Kylmä autonratti, salilla hikoilu ja jopa hiusharja saavat Mirvan ihon paukamille: ”Onhan se kiva olla mielenkiintoinen potilas lääkäreille”

Mirva Vesterinen, 48, oli aviomiehensä veljen luona kyläilemässä, kun tutut koirat tervehtivät kuten koirilla on tapana. Iholle oli päästävä, eikä rapsutuksistakaan kieltäydytty.

Nopea ja selvä diagnoosi



Vaivasta voi kärsiä kerran elämässään, toistuvasti tai lopun ikäänsä. Aktivoivana tekijänä on virusinfektio. Noin 5–10 prosentilla väestöstä on taipumusta piirtopaukamointiin.

”Sammun kuin saunalyhty”



– Nyt kun on tuuleton ja varsin lämmin sää, niin voin kävellä ulkona lyhyen matkan ilman sormikkaita. Mutta jos olen viisikin minuuttia ilman käsineitä, niin sormeni turpoavat ja punottavat, Vesterinen kertoo.

Allergia-arsenaaliaan Vesterinen taltuttaa histamiinilla ja montelukastilla. Molemmilla on väsyttävä vaikutus.

”Jotkut kauheasti säikähtävät”



Vesterinen on käynyt samalla kampaajalla useamman vuoden ajan. Aina kun parturi harjaa Vesterisen hiuksia, ilmestyy kaulaan jälkiä. Kerta toisensa jälkeen kampaaja pahoittelee asiaa.

Altaaseen tai koviin löylyihin ei ole asiaa



Uimisesta Vesterinen on joutunut luopumaan, vaikka veteen pulahtamisesta ennen kovasti pitikin. Vesi on uimahalleissa yli 20 asteista, mutta se on kuitenkin liian kylmää Vesterisen iholle.