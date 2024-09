Kylian Mbappé levitteli käsiään – Real-teinitähden ratkaisu hätkähdytti: "Hän on hullu!"

– Hän on hullu! Kukaan muu ei olisi laukonut tuolta, joukkuekaveri ja maanmies Rodrygo kommentoi.

Myös kaiken nähnyt ja voittanut päävalmentaja Carlo Ancelotti hämmästeli nuorukaista. Endrick on pelannut kuluvalla kaudella viidessä ottelussa kaikkiaan 20 minuuttia ja tehnyt kaksi osumaa.

– Hänellä on lahja, josta hyökkääjät unelmoivat. Hän on erittäin tehokas, päättäväinen. Hänessä on ilmiselvästi jotain erityistä – jotain, mitä en ole koskaan nähnyt. Ja hän laukoo niin nopeasti ja voimakkaasti, mestariluotsi suitsutti.