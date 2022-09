"Kvaradonasta" Liverpoolin piina? Nuori tähti tekee huimia temppuja – "Varokaa"

Azerbaidzhanin jalkapallomaajoukkueessa kolme ottelua urallaan pelanneen georgialaissyntyisen Badri Kvaratskhelian georgialainen poika Khvicha Kvaratskhelia debytoi miesten tasolla georgialaisessa Dinamo Tbilisissä vuonna 2017 ja ihastutti jo nopeasti häikäisevillä otteillaan. Arvostettu engantilaislehti The Guardian nimesi hänet vuonna 2018 maailman 60 parhaan nuoren jalkapalloilijan joukkoon.

Pelattuaan miehissä ensin Dinamo Tbilisin lisäksi georgialaisessa Rustavissa Kvaratskhelian uralla oli aika ottaa seuraava askel ja siirtyä ulkomaille. Lupaus siirtyi Venäjälle ja vietti ensin lyhyen lainapestin keväällä 2020 Lokomotiv Moskovassa.

Lokomotivin tuolloinen päävalmentaja Juri Semin ilmaisi avoimesti surunsa, kun hän kuuli, ettei Kvaratskhelia jatka seurassa.

– Olen seurannut häntä siitä lähtien, kun hän oli 15… ja hän onnistuu yllättämään minut joka kerta, Semin hehkutti luovaa taituria.

Lokomotivin jälkeen Kvaratskhelia asteli toiseen venäläisseuraan Rubin Kazaniin ja iski maalin heti debyytissään seuran paidassa 18-vuotiaana. Kvaratskhelia arvotettiin Kazanissa useita kertoja kuukauden pelaajaksi, ja ranskalaislehti L'Equipe nimesi vuonna 2021 hänet yhdeksi viidestäkymmenestä parhaasta 2000-luvulla syntyneestä pelaajasta. Kvaratskhelia oli kyseisen listan ainoa Venäjän liigan pelaaja.

Kvaratskhelia jätti Venäjän tämän vuoden keväällä maan hyökättyä Ukrainaan ja palasi Georgiaan, joukkueena tällä kertaa Dinamo Batuni. Isommat ympyrät kuitenkin odottivat Georgian maajoukkueessa jo Espanjan, Kreikan ja Ruotsin kaltaisia maita vastaan maalannutta nuorukaista, ja legendaarinen italialaisseura Napoli julkisti heinäkuun alussa hankkineensa Kvaratskhelian.

Kovaa jälkeä

Raportoitu 10 miljoonan euron kauppasumma ei ollut hurja, varsinkaan suhteessa seuranneisiin näyttöihin. Vasemmalla laidalla operoiva Kvaratskhelia nettosi heti Serie A -debyytissään, 5–2-vierasvoitossa Hellas Veronaa vastaan, maalin ja maalisyötön.

Tahti on jatkunut kauden alkuvaiheilla vakuuttavana, ja Kvaratskheliasta ehti jo tulla Napolin historian ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt kolme maalia kahdessa ensimmäisessä liigaottelussaan. Kvaratskhelia pyssytti viimeksi lauantaina Napolin 2–1-voittokaapin vieraissa huippuottelussa Laziota vastaan.

Viiteen peliin neljä osumaa iskenyt Kvaratskhelia on Serie A:n maalitilastossa jaetulla kakkossijalla, vain yhden häkin päässä viisi kihausta viimeistelleestä Bolognan Marko Arnautovicista.

Kvaradona ja Georgian Messi

Vaikka samaan asiayhteyteen laittaminen voi tässä vaiheessa olla hivenen kornia, Kvaratskhelia on jo saanut Napolissa edesmenneen seuralegenda Diego Maradonan sukunimeä mukailevan lempinimen "Kvaradona".

Ominaisuuksia myös "Georgian Messiksi" kutsutulla nuorella miehellä kuitenkin on. Asiantuntijalausuntojen mukaan hän on näyttänyt, että hänellä on kaikkea, mitä lajin huipulle tarvitaan.

Napolin päävalmentaja Luciano Spalletti on kuvaillut, että Kvaratskhelia "tietää, missä maali on, ja osaa laukoa sekä oikealla että vasemmalla jalallaan". Spallettin mukaan Kvaratskhelia näyttää lerpulta kävellessään, mutta kun hänelle antaa pallon jalkaan, "hän tietää, miten liikkua". Pallonkäsittely on laadukasta ja harhautukset parhaimmillaan silmiä hiveleviä.

Ja kun jo ennakoit, mitä tulee tapahtumaan, on Kvaratskhelia, että hän nykäiseekin eri suuntaan ja loihtii tiskiin yllätyksellisen ratkaisun.

Paineita harteilla

Spalletti sanoi kuitenkin tuoreeltaan kriittisesti, että Kvaratskhelia kantaa harteillaan liikaa paineita. Irti voisi olla otettavissa enemmänkin.

Spallettin mukaan georgialainen on ajoittain epäröinyt pallon kanssa ja epäillyt itseään yhdellä yhtä vastaan -tilanteissa.

– Heti kun hän vapautuu paineesta, hän tulee näyttämään ihmisille, millainen pelaaja hän on, päävalmentaja kuvaili.

Ison luupin alla Kvaratskhelia jo on, vaikkei tätä haluaisikaan. Spalletti on sanonut, että Kvaratskhelia, jolla on "ujo tapa tehdä asioita", ei halua koskaan olla huomion keskipisteenä.

Kvaratskhelia haluaa kuitenkin pelata mahtavaa jalkapalloa – ja sen hän taitaa.

– Varokaa Kvaratskheliaa, italialaislegenda Alessandro Del Piero sanoi tuoreeltaan La Gazzetta dello Sportille.

Tänään ennakkosuosikki Liverpoolin on syytä olla tarkkana juonikkaan georgialaisen kanssa. Paikka on Kvaratskhelialle varmasti jännittävä, ja on kiintoisaa nähdä, mitä mies saa itsestään irti Mestarien liiga -debyytissään Napolissa.

– Hän on ennustamaton ja lahjakas: hän näyttää olevan tehty pelaamaan Euroopassa, Del Piero kuvaili.

Maradonan asemaan tuskin noustaan, mutta erinomaisen kansainvälisen pelaajan polulla Kvaradona on.