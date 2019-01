Kuvat voivat järkyttää: Ennätyshelteisestä Australiasta löydettiin 90 henkihievereissä olevaa villihevosta – "Ne kuolivat epätoivoisina etsien vettä"

– Ilmastonmuutos on täällä, ja ennakoimme, että tällaisia tapauksia sattuu yhä useammin. Kenelläkään ei ole oikeasti valmiutta tai resursseja niihin vastaamiseen, sanoi alkuperäiskansoja edustavan CLC-neuvoston johtaja David Ross.

120 muun villieläimen lopetusta harkitaan

– Kaupungin ympärillä on paljon villihevosia, mutta ne eivät uskalla tulla asutuksen lähettyville hakemaan vettä.

Miljoona kalaa kuoli joenpenkalle

New South Walesin osavaltiossa viranomaiset ovat varoittaneet ihmisiä lähestymästä hedelmälepakoita, jotka kuumuuden takia putoilevat puista.

Lepakot eivät kestä yli 42 asteen lämpötiloja, ja viime viikkoina lepakoita on löytynyt runsaasti kuolleena eri puolilla maata. Lepakot kantavat lyssavirusta, joka voi ihmisellä johtaa jopa kuolemaan.

New South Walesissa on myös rekisteröity ainakin kaksi suurta kalojen joukkokuolemaa. Niistä pahimmassa joenpenkalta löytyi jopa miljoona kuollutta kalaa. Hallitus on aloittanut selvityksen siitä, mikä joukkokuoleman aiheutti.