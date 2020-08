Venekisan yleisössä ollut lapsi kuoli ja toinen ihminen loukkaantui – Hangon traaginen turma on poikkeuksellinen, mutta ei ennenkuulumaton

– Hyvä uutinen on se, että meillä on paljon tallenteita, joiden perusteella tapahtuman kulku saadaan varmuudella selväksi. Olemme myös kuulleet ihmisiä, jotka ovat nähneet tapahtuman, Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo MTV Uutisille.

Hangon veneturmassa kuoli alakouluikäinen lapsi. Lisäksi yksi ihminen loukkaantui ja hän on sairaalahoidossa.

Poliisi tutkii myös tapausta ja siitä on laadittu rikosilmoitus. Ainakin toistaiseksi poliisi epäilee liikenneturvallisuuden vaarantamista, kuolemantuottamusta ja vammantuottamusta.

Tutkinta kestää pitkään

– Tapahtumien kulkuun liittyviä yksityiskohtia on vielä paljon varmistettavana ja tarkastelemme tätä myös laajasti yleisötapahtumana emmekä niinkään veneturmana, eli selvitämme, miten tapahtuman riskienhallinta on hoidettu ja miten tunnistettuihin riskeihin on reagoitu.