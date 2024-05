Eminemin Hailie-tytär meni naimisiin – liikuttava isä-tytär -tanssi ikuistui kuviin

View this post on Instagram

Scottin lisäksi Eminemilla on kaksi lasta, jotka hän on adoptoinut: 31-vuotias Alaina Marie Mathers, joka on Kim Scottin edesmenneen sisaren Dawn Scottin lapsi, sekä 22-vuotias Stevie Laine Mathers, joka on Kim Scottin ja tämän edesmenneen entisen puolison Eric Hartterin lapsi.