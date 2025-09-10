Kymmeniä autoja on vahingoitettu Turussa vaahtosammuttimella, kertoo Lounais-Suomen poliisilaitos.
Lounais-Suomen poliisi selvittää Turussa eilen tiistaina tapahtunutta vahingontekoa, jossa nuorten epäillään tyhjentäneen autojen päälle useita vaahtosammuttimia.
Poliisi hälytettiin tiistai-iltana hieman noin kello 23 Fatabuurinkadulle, jossa hätäkeskukseen tehdyn ilmoituksen mukaan nuoret tyhjensivät vaahtosammuttimia autojen päälle parkkihallissa.
Monikerroksisen parkkihallin jokaisessa kerroksessa oli tyhjennetty useampi vaahtosammutin, ja kymmenet autot olivat kauttaaltaan tai osin sammutusvaahdossa.
Poliisipartiot ottivat tapahtumapaikalta kiinni kolme 16–17-vuotiasta teosta epäiltyä.
Tapahtuneesta on kirjattu rikosilmoitus vahingonteosta.
Poliisi kehottaa kaikkia vahingoitettujen autojen omistajia tai haltijoita, joilla on asiassa vaatimuksia, tekemään rikosilmoituksen.