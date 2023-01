Poliisi etsii Alavudelta kadonnutta miestä – liikkuu valkoisella Volkswagenilla

65-vuotias mies lähti maanantaina kello 12 aikaan ajamaan kohtia Soinia valkoisella Volkswagen Transporterilla. Auton rekisteritunnus on MIK-662 ja se on vuosimallia 1998.

Mies on noin 180 senttimetriä pitkä, hänellä on lyhyt parta, silmälasit sekä hieman harmaantuneet ruskeat hiukset. Päällään hänellä on siniset verkkarit, tummanvihreä maastotakki, kumisaappaat ja punainen lippis.