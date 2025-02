Oscar-kommentti: The Brutalist on kammottavaan loppuunsa kaatuva 3,5-tuntinen mammutti

Kymmenen Oscar-ehdokkuutta kerännyt The Brutalist pyrkii monumentaaliseksi merkkiteokseksi, mutta ei, sellainen se ei ole, toteaa MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmander.

”Ajattele isosti”. Ohjaaja Brady Corbet on The Brutalist -elokuvassaan ottanut selkeästi onkeensa tuon klassisen ohjenuoran.

Massiiviset kolme tuntia ja 35 minuuttia kestävä, elokuvaan mukaan upotetun 15 minuutin väliajan sisältävä The Brutalist henkii suuresti halua nousta samansuuntaisia pituuksia suurelokuvillaan kellottaneiden, arvostettujen ohjaajanimien joukkoon Christopher Nolanin, Alejandro González Iñárritun, Martin Scorsesen, Paul Thomas Andersonin ja Francis Ford Coppolan seuraksi.

The Brutalist ei kuitenkaan ole uusi There Will Be Blood, Birdman, Dunkirk tai Kummisetä.

Elokuva kertoo huippulahjakkaasta unkarilaisesta arkkitehdista László Tothista, joka pakenee toisen maailmansodan jälkeisestä Euroopasta Amerikkaan aloittaakseen uuden elämän ja uransa jälleenrakennuksen. Arkkitehti kaipaa myös uutta alkua sodan aikana kärsineelle avioliitolle Erzsébet-vaimon kanssa.

László asettuu Pennsylvaniaan, missä varakas ja vaikutusvaltainen teollisuuspohatta Harrison Lee Van Buren kiinnittää huomiota hänen kykyihinsä. Vallalla ja maineella on kuitenkin kova hinta.

Elokuva-alan Oscar-palkinnot jaetaan sunnuntain ja maanantain 2.–3. maaliskuuta välisenä yönä. Kaikki voittajat ovat selvillä varhain maanantaiaamuna 3. maaliskuuta. MTV Uutisten kulttuuritoimittaja Visa Högmanderin arviot parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi ehdolla olevista, Suomessa katsottavissa olevista elokuvista julkaistaan MTV Uutisten verkkosivuilla yksi kerrallaan Oscar-gaalaa edeltävinä aamuina lauantaista 22. helmikuuta lähtien.

The Brutalistin voisi helposti uskoa pohjautuvan tositarinaan, todelliseen ja historiallisesti merkittävään arkkitehtihahmoon, mutta ei. Se on ohjaaja Brady Corbetin ja hänen käsikirjoittajapuolisonsa Mona Fastvoldin luoma fiktiivinen tarina.

The Brutalist keräsi kymmenen Oscar-ehdokkuutta: paras elokuva, ohjaus, miespääosa (Adrien Brody), naissivuosa (Felicity Jones), miessivuosa (Guy Pearce), käsikirjoitus, kuvaus, leikkaus, musiikki ja lavastus.

Adrien Brody on vahva ehdokas paras miespääosa -Oscarin saajaksi – täysin syystä. Näyttelijät kannattelevat hienoilla roolitöillään elokuvaa, mutta lopun lässähdykseltä hekään eivät pysty sitä pelastamaan. Brodyn upea roolityö olisi ansainnut enemmän.

Viidentoista minuutin väliaika jakaa siis The Brutalistin kahteen näytökseen. Ensimmäinen näytös kuljettaa tarinaa ja pitää yllä jännitettä hienosti, mutta toisen näytöksen loppu on epälooginen ja tuntuu, että elokuva pakotetaan päätökseensä kiireellä. Niin sanotusti juosten kusten.

Ei olisi uskonut, koska kyseessä on 3,5 tuntia kestävä elokuva.

Loppu vetää typeryydellään maton koko siihenastisen alta: yhtäkkiä on epäselvää, että kuka onkaan elokuvan päähahmo, mitä sille yhtäkkiä selittämättä kuvista kadotetulle, kaltoin kohdellulle päähenkilölle, jonka tarinaa oli rakennettu pitkään ja hartaasti, oikein tapahtui ja miksi tarinassa hypätään mitään selittämättä useita vuosia eteenpäin.

Ikään kuin käsikirjoitusta tehdessä aika olisi loppunut täysin yllättäen kesken.

Ankea loppu tekee hyvin kyseenalaiseksi The Brutalistin mukanaolon parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaiden listalla.

---

The Brutalist. Ensi-ilta: 28. helmikuuta 2025. Ikäraja: 16. Pituus: 215 min. Ohjaus: Brady Corbet. Käsikirjoitus: Brady Corbet, Mona Fastvold. Näyttelijät: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Isaach De Bankolé, Alessandro Nivola. Genre: draama. Katso elokuvan traileri alla tai täällä.