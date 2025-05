Kuntosalihuijarilla kymmeniä uhreja – poliisi: Osa uhreista ei vielä tiedä joutuneensa huijatuksi

Poliisi epäilee keski-ikäisen miehen huijanneen useita ihmisiä olemattomilla kuntosalitarvikkeilla ja kuntovalmennuksilla.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen epäiltynä useita petoksista perjantaina. Miestä epäillään useista kymmenistä kuntotarvikekauppoihin liittyvistä petoksista. Poliisi epäilee, että huijausten uhreja on vielä lisää.

Lounais-Suomen poliisin mukaan keski-ikäinen mies on huijannut useita ihmisiä myymällä kuntosalivalmennuksia ja kuntosalitarvikkeita. Osa huijatuista on ollut epäillyn tuntemia henkilöitä, jotka eivät saaneet rahojensa vastineiksi mitään.

Poliisin tiedossa olevia petoskokonaisuuksia on 30 kappaletta, mutta poliisi uskoo tapauksia olevan enemmän.

− Useat asianomistajat ovat tehneet rikosilmoituksen huomattavalla viiveellä, koska epäilty on vakuutellut palauttavansa rahat takaisin. Rahojen palauttamista ei ole kuitenkaan toteutettu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poliisilla on syytä olettaa, että vastaavia tekoja on tosiasiassa enemmän asianomistajien odottaessa mahdollista rahojen palauttamista, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Wikki.

Poliisi pyytää kaikkia kyseisen huijauksen uhreiksi joutuneita tekemään asiasta rikosilmoituksen, johon on liitetty todisteita rahojen siirrosta sekä mahdollisia viestikeskusteluja epäillyn kanssa.

Epäillyt huijaukset ovat tapahtuneet elokuun 2024 ja maaliskuun 2025 välillä.

Eri puolilta Suomea kotoisin olevat uhrit ovat menettäneet huijauksissa 100−1500 euron summia.