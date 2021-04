Kuntavaalien äänestykseen saa ottaa oman kynän, mutta se ei saa olla tussi – vaalien terveysturvallisuus on kunnille kova urakka

– Äänestäjä voi tehdä itsekin paljon. Kun hän lähtee äänestämään, hänen kannattaa ottaa oma maski mukaan, myös oman kynän saa ottaa. Käsidesiä on käytettävä ja turvaväleistä on huolehdittava, oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo.

Ainakin suuremmat kaupungit perustavat ensimmäistä kertaa drive in- ja ulkoäänestyspaikkoja, esimerkiksi telttojen ja konttien avulla.

Kunnilla kova urakka

Koronajärjestelyt käytännössä hoitavilla kunnilla on kova urakka haalia tarpeeksi vaalitoimitsijoita hoitamaan myös vaalien terveysturvallisuus.

– Se, mikä teettää paljon töitä on virkailijoiden rekrytoiminen ja saaminen ja sitten varahenkilöstöä pitäisi olla riittävästi. Sitten on haasteita, kun on lyhyt aika ja paljon ihmisiä, kertoo Helsingin keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna.