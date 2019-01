Kuntaliitosten hyödyt jäivät alle odotusten – pienet kunnat hyötyivät, kun palvelut pelastuivat

– Asiaa on tutkittu ja se tiedetään, että liitoksista on ollut jonkin verran taloudellista hyötyä joillekin pienille kunnille. Kuntaliitoksilla on pelastettu niiden palvelut, mutta niin suurta hyötyä kuin kuviteltiin, niistä ei ole saatu, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Kuntalaiset sopeutuvat yhä

Liitoskuntiin on satsattu

Hän on vahvasti sitä mieltä, että Suomen kuntamäärä laskee vielä reilusti. Esimerkkinä onnistuneesta kuntajaosta hän pitää Tanskaa. Suurin piirtein Suomen veroinen maa asukasluvun osalta on päätynyt sataan kuntaan.

Sote aiheutti välitilan

Neljän kunnan liittymä on nyt osa maakunnallista sotea, joka on jo karsinut hallintoa ja menoja. Muualla sote-ratkaisua vielä odotetaan ja se on pysäyttänyt kuntaliitokset. Niitä yritetään nyt vauhdittaa harkinnanvaraisella tuella, mutta toistaiseksi vain kaksi liitosta on vireillä.