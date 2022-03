Kuninkaallisilla ei ole tapana kommentoida julkisesti politiikkaa – kuningatar Elisabet esitti kuitenkin vuonna 2003 havainnon Vladimir Putiniin liittyen

Putin vieraili vuonna 2003 Iso-Britanniassa kuningatar Elisabetin ja tämän puolison prinssi Philipin vieraana. Tuolloin oli Putin oli ensimmäistä kertaa Venäjän presidenttinä ja hän oli naimisissa Lyudmila Putinan kanssa, joka niin ikään oli vierailulla mukana. Putin oli ensimmäiseen otteeseen Venäjän presidentti vuosina 1999-2008, ja toistamiseen hän on toiminut presidenttinä vuodesta 2012 lähtien.

Elisabet on tavannut Putinin vuosien saatossa useita kertoja, mutta vuoden 2003 tapaaminen oli kuitenkin hyvin merkittävä.

Myöhemmin saman vierailun aikana kuningatar päätyi rikkomaan kuninkaallista protokollaa sekä kommentoimaan äärimmäisen harvinaisesti. Tuohon aikaan Ison-Britannian sisäministerinä toiminut David Plunkett on kertonut myöhemmin, että Putinin läsnäolo oli herättänyt hänen opaskoirassaan hyvin voimakkaan puolustusreaktion, ja koira oli haukkunut paljon Venäjän presidentille.

– Koirilla on mielenkiintoiset vaistot, eikö vain? kuningatar Elisabet oli Plunkettin mukaan vastannut.

Elisabetin ja Putinin välien on kerrottu olevan jo ennen Ukrainassa syttynyttä sotaa hyvin jännittyneet. Vuonna 2014 Elisabet ja Putin osallistuivat samaan Normandian maihinnousun muistopäivän juhlaan Ranskassa, jolloin kaksikko istutettiin illallisilla kauas toisistaan. Elisabetin esikoinen prinssi Charles oli muutamaa kuukautta aikaisemmin verrannut Putinin hallintoa Venäjällä natsi-Saksaan.

Kuningatar on kertoman mukaan kuitenkin hyvin kiinnostunut Putinista ja tämän toimista. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on kertonut, että Elisabet kysyi myös häneltä tämän suhteesta Putiniin vuoden 2021 kesällä. Tuolloin Biden vaimoineen vieraili Cornwallissa G7-huippukokouksessa ja he tapasivat Elisabetin Windsorin linnassa teen merkeissä.