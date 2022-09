Kuningatar Elisabetin kuolema käynnistää uuden aikakauden – näin virallinen protokolla etenee

"Operation London Bridge" on termi, joka tunnetaan Isossa-Britanniassa varsin hyvin. Se herättää myös monenlaisia tunteita, sillä se on nimi toimintasuunnitelmalle, joka maassa on nyt otettu käyttöön kuningatar Elisabetin kuoleman johdosta.

Operaation nimi tulee lauseesta, jolla merkittäville henkilöille tiedotettiin kuningattaren kuolemasta. Suru-uutisesta käytettiin nimeä "London Bridge is down" (suom. Lontoon Bridge on kaatunut).

Kuningatar Elisabetin kuoleman myötä Iso-Britanniassa alkoi virallinen suruaika. Uskonnollisia rakennuksia pyydetään soittamaan kellojaan äänenvaimentimien kanssa, jotta kellojen ääni olisi surumielisempi. Huhtikuussa Mirror raportoi, että useat kirkot havahtuivat siihen, että kellojen vanhat äänenvaimentimet ovat mädäntyneet, sillä niitä on käytetty edellisen kerran yli 70 vuotta sitten Elisabetin isän kuningas Yrjö VI:n kuoltua.

Perinteitä noudattaen suruasuun pukeutunut henkilökunnan jäsen ripusti Buckinghamin palatsin porteille mustareunaisen ilmoituksen, jossa ilmoitettiin kuningattaren menehtyneen. Asiasta ilmoitettiin myös hovin nettisivuilla.

Lontoossa liput lasketaan pikimmiten puolisalkoon ja kirkonkellot ympäri kaupungin soivat edesmenneen kuningattaren muistolle. Westminster Abbeyn kuuluisaa tenorikelloa soitetaan myös tässä tapauksessa. Suuria tapahtumia saatetaan perua.

Lähiaikoina Isossa-Britanniassa valtaan kruunataan Elisabetin poika kuningas Charles, joka tulee pitämään puheen kansalaisilleen vielä odotettavasti tämän päivän aikana. Charles kruunataan kuitenkin virallisesti vasta Elisabetin hautajaisten jälkeen.

Ison-Britannian pääministeri Liz Truss on ensimmäinen hallituksen jäsen, joka tulee pitämään julkisen puheen kuningattaren poismenosta. Hallinnolliset rakennukset ovat asettaneet lippunsa puolisalkoon. Kuolemasta on uutisoitu myös kabinetin jäseniä ja heitä on kehotettu protokollan mukaan "osoittamaan hienotunteisuuttaan".