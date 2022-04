"London Bridge" -operaatiosta lisätietoa – näin kuningatar Elisabetin kuolemaan valmistaudutaan paraikaa Isossa-Britanniassa

Operation London Bridge on termi, joka tunnetaan Isossa-Britanniassa varsin hyvin. Nimi herättää myös monenlaisia tunteita, sillä se on nimi toimintasuunnitelmalle, joka maassa otetaan käyttöön, kun sen hallitsija, 95-vuotias kuningatar Elisabet, kuolee. Nimi tulee lauseesta, jolla merkittäville henkilöille tiedotetaan kuningattaren kuolemasta, joka on "London Bridge is down" (suom. Lontoon Bridge on kaatunut).