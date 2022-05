Kuningatar Elisabetilta ennennäkemätön peliliike – tarkoituksena suojata hovin mustaa lammasta prinssi Andrew'ta lisähäpeältä

Yksi Andrew'n arvonimistä oli krenatöörikaartin eversti, jolla on Elisabetin virallisessa syntymäpäiväjuhlassa eli kesäkuisessa Trooping the Colour -tapahtumassa hyvin merkittävä rooli. Vuosina 2019 ja 2018 Trooping the Colour -tapahtumassa Andrew ratsasti äitinsä Elisabetin rinnalla, edustaen näin rykmenttiä paraatissa. Elisabet on aikoinaan myös itse ollut kyseisen tittelin haltija.