Kuningas Charlesin odotetaan jatkavan äitinsä perinnettä kuningatar Elisabetin kuoleman vuosipäivänä – kysymysmerkkinä jälleen Harry ja Meghan

Kuoleman vuosipäivän lähestyessä on myös kiivastunut keskustelu siitä, kuinka kuninkaallisen perheen jäsenet aikovat muistaa edesmennyttä kuningatarta. Kuninkaallisen perheen tiedottaja ilmoitti elokuussa, ettei Elisabetin kuolinpäivänä tulla hovin puolesta järjestämään julkista tilaisuutta, eikä tuolloin ainakaan kuninkaallisella perheellä ollut laajempia suunnitelmia sen suhteen, että he kerääntyisivät kokoon yksityisesti.

Kuninkaallisen ydinperheen jäseniä on vuosipäivän aikaan Balmoralin linnassa, jossa Elisabet menehtyi ja jossa monarkki perinteisesti vietti kesälomaansa – samaa perinnettä on jatkanut myös Charles puolisonsa kuningatar Camillan kanssa.

Grant Harrold, joka on Charlesin ja Camillan entinen hovimestari, on kertonut, että kaikkien kuninkaallisten merkkipäivien ensimmäinen muistopäivä on kuninkaallisille varsinkin erittäin tärkeä.