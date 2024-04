Kuningas Charles ja kuningatar Camilla viettävät 19-vuotishääpäiväänsä – lähde arvioi, kuinka pariskunta juhlistaa sitä suljettujen ovien takana

Kuningas Charles, 75, ja hänen puolisonsa kuningatar Camilla, 76, viettävät 9. huhtikuuta 19. hääpäiväänsä. Pariskunta sai toisensa vuoden 2005 huhtikuussa, eli 35 vuotta ensitapaamisensa jälkeen.

Charlesin entinen hovimestari Grant Harrold arvioi Metron mukaan, että Charles ja Camilla viettävät tänäkin vuonna hääpäiväänsä yksityisesti, juhlapäivän ollessa tänä vuonna "erityisen tunteikas ja merkityksellinen" pariskunnalle.

– En epäile, etteivätkö he ole yhdessä juhlapäivänä, he ovat varmasti yhdessä suljettujen ovien takana, todennäköisesti nauttivat romanttisen illallisen vain kahdestaan.

Kuningasparin hääpäivää varjostaa raskas alkuvuosi, sillä tammikuussa eturauhasleikkauksessa ollut Charles sai operaationsa jälkeen diagnoosin syövästä. Kuninkaan syöpähoidot alkoivat helmikuussa.

Charles on toistaiseksi sairauslomalla edustustöistään, mutta on hoitanut toipumisensa aikana hallinnollisia töitään. Kuninkaan tärkeimmäksi sijaiseksi onkin noussut Camilla, joka on ottanut merkittävää roolia edustustöissä kuninkaallisen perheen johtohahmona puolisonsa sairastaessa.

Camilla teki historiaa muun muassa kiirastorstaina osallistuttuaan vuotuiseen jumalanpalvelukseen ilman monarkkipuolisoaan. Charles saapui puolestaan sunnuntaina 31. maaliskuuta pääsiäisjumalanpalvelukseen Camilla rinnallaan.

Kuluva, raskas kevät on nostanut kuninkaallisasiantuntijoiden mukaan nostanut kansan arvostusta Camillaa kohtaan. Kuningattarena Camilla on hyvin erilainen kuin edesmennyt kuningatar Elisabet oli.

– Ei hänellä ole sitä kukkakimppua siinä välissä sellaisena blokkina. Eihän kuningatar koskaan ole kansanomainen, mutta nyt Camilla on enemmän lähestyttävä, hän ottaa kontaktia, juttelee pikkulasten kanssa ja rupattelee aikuisille, kirjailija Satu Jaatinen arvioi MTV Uutisille alkuvuodesta.

Charlesin ja Camillan rakkaustarina on ollut kaikkea muuta, kuin mutkaton.

Kolmannen osapuolen maine on seurannut Camillaa läpi hänen elämänsä, sillä hän tiettävästi seurusteli Charlesin kanssa jo silloin, kun tämä oli vielä naimisissa prinsessa Dianan kanssa.

Tänä päivänä pariskunta on onnellisesti naimisissa, mutta ennen lopullisen siunauksen saamista heidän täytyi ylittää useita esteitä rakkautensa tähden. Kokosimme aikajanan Charlesin ja Camillan suhteen merkittävimmistä merkkipaaluista.

1970

Prinssi Charles ja Camilla Shand tapaavat ensimmäistä kertaa poolo-ottelussa Windsorissa vuonna 1970. Kaksikko tuntee välittömästi vetoa toisiaan kohtaan ja alkaakin tapailla pian ensikohtaamisensa jälkeen. Pariskunta seurustelee vuoteen 1971 asti, kunnes Charles liittyy kuninkaalliseen laivastoon.

1973

Camilla menee heinäkuussa 1973 naimisiin Andrew Parker Bowlesin kanssa, joka on vaikutusvaltainen brittiläisen armeijan upseeri. Parker Bowles on aiemmin tapaillut prinssi Charlesin pikkusiskoa prinsessa Annea. Näyttelijä Lynn Redgrave, joka oli aikoinaan Camillan luokkatoveri sisäoppilaitoksessa, totesi erään kerran, että Camillalle rikkaan aviomiehen löytäminen oli hänen tavoitteidensa kärjessä.

– Camilla halusi pitää hauskaa, mutta hän halusi myös hyviin naimisiin, sillä hänen mielestään se olisi kaikista hauskinta.

1977

Prinssi Charles tapaa virallisesti 16-vuotiaan Lady Diana Spencerin, kun hän on vielä parisuhteessa tämän isosiskon Lady Sarah McCorquodalen kanssa. Charles lopettaa suhteen ja alkaa kosiskella Dianaa vuonna 1980. Dianan elämänkerran kirjoittajan Andrew Mortonin mukaan sisarukset pysyivät läheisinä huolimatta heidän suhteistaan samaan prinssiin. Sarah tiettävästi on ottanut vastuulleen Dianan ja Charlesin pariutumisen ja kertoneen, että hän esitteli pariskunnan toisilleen.

1981

Charles kosii Dianaa 6. helmikuuta vuonna 1981 ja kihlauksesta ilmoitetaan virallisesti 24. helmikuuta. Charles ja Diana sanovat toisilleen tahdon 29. heinäkuuta St. Paulsin katedraalissa satumaisissa häissä. ABC:n dokumentin The Last 100 Days of Diana mukaan Camilla osallistui pariskunnan häihin, vaikka Diana oli toivonut, ettei hän olisi paikalla.

Vuotta myöhemmin, 21. kesäkuuta 1982 kuninkaallinen pariskunta saa ensimmäisensä lapsensa prinssi Williamin ja kaksi vuotta myöhemmin, 15. syyskuuta 1984 toisen lapsensa prinssi Henryn, eli Harryn.

1986

Vaikka Charles ja Camilla elävät tahoillaan elämäänsä korkean profiilin avioliitoissa, he aloittavat uudestaan suhteensa.

1989

Dianan elämänkerran kirjoittajan Andrew Mortonin mukaan vuonna 1989 Walesin prinsessa Diana kohtaa Camillan eräissä juhlissa tehdäkseen selväksi, että hän tietää mitä Camillan ja hänen miehensä välillä oli.

– Camilla, haluan sinun tietävän, että tiedän täsmälleen, mitä sinun ja Charlesin välillä on. En ole eilisen teeren poika.

Camillan kerrotaan vastanneen Dianalle yhtä napakasti.

– Sinulla on kaikki, mitä olet ikinä halunnut. Sinä saat kaikki maailman miehet rakastumaan sinuun ja sinulla on kaksi kaunista lasta. Mitä muuta haluat?

Dianan kerrotaan vastanneen haluavansa aviomiehensä.

1992

Marraskuussa 1992 lehdistö saa haltuunsa yksityisiä nauhoja Camillan ja Charlesin intiimeistä puhelinkeskusteluista, joissa he vahvistavat tunteensa toisiaan kohtaan. Iltapäivälehdet ristivät tapauksen myöhemmin "Camillagateksi". Kuukautta myöhemmin pääministeri John Major vahvistaa, että Dianan ja Charlesin avioliitossa on ongelmia ja ilmoittaa, että pariskunta on muuttanut erilleen.

1994

Kaksi vuotta erilleen muuttamisen jälkeen Charles tunnustaa uskottomuuden televisiolähetyksessä ja kutsuu Camillaa rakastajattarekseen. Prinssi kuitenkin puolustaa tekojaan todeten, että hän teki töitä pysyäkseen uskollisena Dianalle, kunnes tuli selväksi, että avioliitto oli peruuttamattomasti hajonnut.

1995

Camilla ja Andrew Parker Bowles ilmoittavat virallisesti avioerostaan. Kaksikko on tähän mennessä elänyt erillään kahden vuoden ajan.

Diana myöntää myös uskottomuuden ja kertoo olleensa suhteessa kuuluisan pooloammattilaisen ja entisen ratsastusopettajansa James Hewittin kanssa. Hän avautuu myös Charlesin suhteesta Camillaan toimittaja Martin Bashirille BBC:n haastattelussa.

– Meitä oli kolme yhdessä avioliitossa, joten siinä oli hieman tungosta, Diana toteaa kuuluisassa haastattelussa.

Jotta yksinoikeudella annettu haastattelu tapahtuisi, Diana ja Bashir toimivat yhdessä pitääkseen haastattelun salassa Buckinghamin palatsilta.

1997

Prinsessa Diana kuolee traagisessa auto-onnettomuudessa Pariisissa. Prinsessan kuolema aiheuttaa suurta surua ympäri maailmaa ja Lontoon kadut täyttyivät surijoista kun myös prinssi Charles kulkee perheensä kanssa Dianan hautajaissaattueessa.

Camilla on jo hetken saanut nauttia Charlesin "uuden naisen" statuksesta, mutta tämä jää toissijaiseksi kun huomio siirtyy jälleen takaisin Dianaan.

1998

Dianan kuoleman jälkeen Charles esittelee Camillan virallisesti pojilleen Williamille ja Harrylle. Dianan yllättävän kuoleman johdosta Charles ja Camilla yrittävät pitää suhteensa kanssa matalaa profiilia.

1999

Charles ja Camilla esiintyvät ensimmäistä kertaa julkisesti yhdessä Camillan sisaren 50-vuotissyntymäpäivillä Ritz-hotellissa Lontoossa. Pariskunta saapuu juhlaan erikseen, mutta he poistuvat tilaisuudesta yhdessä. Yli 200 valokuvaajaa, toimittajat, turistit ja fanit täyttävät kadut yrittäessään saada vilauksen kaksikosta. Harvinainen näky parista yhdessä on hetki, joka muuttaa julkisen syrjähypyn julkiseksi romanssiksi.

2000

Vaikka Camilla on aloittanut luomaan suhdetta Charlesin lapsiin, hänen on vielä tavattava puolisonsa äiti, kuningatar Elisabet. Kuningatar on haluton tunnustamaan Charlesin suhteen Camillaan, joten hän kieltäytyy osallistumaan poikansa 50-vuotissyntymäpäivän viettoon Camillan läsnäolon tähden.

Kuitenkin kesällä 2000 Elisabet päättää näyttäytyä Kreikan kuninkaan Konstantin II:n 70-vuotissyntymäpäivän juhlassa, jossa Camilla on myös paikalla. Kuningattaren päätös osallistua juhlaan, jossa Camilla on myös vieraana nähdään kehityksenä sitä kohden, että kuningatar on hyväksymässä Camillan ja Charlesin suhteen.

2001

Charles ja Camilla tervehtivät toisiaan suudelmalla ensimmäistä kertaa julkisesti kansallisen osteoporoosiyhdistyksen tapahtumassa, jonka järjestäjänä Camilla toimii. BBC:n mukaan se, että Camilla pystyy tervehtimään Charlesia asianmukaisesti on tärkeä etappi pariskunnan julkisessa suhteessa.

2003

Camilla muuttaa virallisesti Clarence Houseen, prinssi Charlesin kotiin.

2005

Prinssi Charles ja Camilla ilmoittavat kihlauksestaan helmikuussa 2005, mutta uutinen aiheuttaa julkisia ristiriitoja ja vaikeita poliittisia päätöksiä, kuten esimerkiksi soveliaan hääpaikan miettiminen. Kaksi kuukautta myöhemmin, 9. huhtikuuta 2005 Camilla ja Charles menevät naimisiin siviilivihkimisessä Windsorin kaupungintalolla.

Prinssi William toimittaa häissä bestmanin tehtäviä ja Camillan entinen aviomies Andrew Parker Bowles osallistuu seremoniaan toisen vaimonsa kanssa. Kuningatar Elisabet ei osallistu tilaisuuteen puolisonsa prinssi Philipin kanssa, mutta pari näyttäytyy St. Georgen kappelissa pidetyssä hartaudessa sekä myöhemmin juhlavastaanotolla.

2007

Camilla päättää olla osallistumassa Dianan muistotilaisuuteen, joka järjestetään, kun prinsessan kuolemasta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Vaikka Camilla aikoi alunperin osallistua tapahtumaan, kerrotaan, että hänet kuitenkin taivuteltiin olemaan tekemättä näin.

– Olen kertonut tulevani ja haluan tukea heitä, mutta toisaalta uskon, että läsnäoloni voisi viedä tapahtuman tarkoitukselta huomion, joka on Dianan elämään ja työhön keskittyminen. Olen kiitollinen aviomiehelleni, Williamille ja Harrylle siitä, että he tukevat päätöstäni, Camilla kertoo virallisessa lausunnossaan.

2010

Vuonna 2010 NBC:n toimittaja Brian Williams kysyy haastattelussa prinssi Charlesilta kuuluisan kysymyksen, joka on monien mielessä.

– Tuleeko Cornwallin herttuattaresta Englannin kuningatar, jos ja kun teistä tulee monarkki?

Prinssi Charles antaa kysymykseen ympäripyöreän vastauksen.

– Se on... sen me näemme sitten, eikö vain? Se voi olla.

Vaikka Camilla tulee laillisesti olemaan Charlesin kuningatar, hovin mukaan hän tulee omaksumaan uuden arvonimen "prinsessapuoliso".

2011

Camilla päätyy otsikoihin prinssi Williamin kihlatun Catherine Middletonin kanssa vain muutama kuukausi ennen pariskunnan häitä. Kaksikko nauttii lounasta Katen sisaren Pippa Middletonin ja Camillan tyttären Laura Lopesin kanssa. Lounaan sivustakatsojien ja -kuulijoiden mukaan Camilla yrittää tarjota äidillisiä neuvoja Williamin tulevalle morsiamelle. 29. huhtikuuta Camilla osallistuu häihin Charlesin rinnalla.

2012

Julkinen mielipide Camillasta alkaa muuttua ja jopa kuningatar Elisabet alkaa lämmetä Camillalle. Vuonna 2012 kuningatar ilmaisee hyväksyntänsä myöntämällä hänelle virallisesti kuninkaallisen tittelin.

Myöhemmin samana vuonna Elisabetin timanttiriemujuhlassa Camilla istuu kuningattaren vieressä hevosvaunuissa. Tämä nähdään toisena suurena voittona Camillalle, kun otetaan huomioon, että kymmenen vuotta aikaisemmin kuningatar ei suostunut osallistumaan tapahtumaan, jossa Camillakin oli paikalla.

2015

Camilla ja Charles juhlivat kymmenenvuotista avioliittoaan. Päivän kunniaksi Clarence House julkaisee kuvan pariskunnasta Skotlannista, jossa he viettivät niin häämatkaansa kuin ensimmäistä hääpäiväänsä. Muutamaa kuukautta myöhemmin Camilla liittyy koko kuninkaallisen perheen seuraan Buckinghamin palatsin parvekkeelle Trooping The Colour -tapahtuman seremoniassa.

2018

Camilla ja Charles jatkavat edelleen julkisia yhteisiä esiintymisiään ja juhlivat kolmeatoista vuottaan yhdessä onnellisena avioparina.

2020

Pariskunta eristäytyy asumaan koronapandemian ajaksi Birkhallin kotiinsa, Balmoralin linnan maille.

2022

Vuonna 2022 kuningatar Elisabet ilmoittaa hänen toiveensa olevan, että Camilla tullaan tuntemaan kuningatarpuolisona kun Charlesista tulee kuningas. Tunnustusta pidetään erittäin korkea-arvoisena ja merkkinä siitä, että Elisabet ajattelee aidosti Camillan sopivan kuningatarpuolison asemaan.

Kuningatar Elisabetin Platinum Jubileessa kesäkuussa juhlistettiin hänen 70-vuotista hallitsijakauttaan. Buckinghamin palatsin parvekkeella edustavat kuningatar Elisabet, prinssi Charles ja prinssi William puolisoineen sekä Williamin lapset.

Syyskuussa 2022 kuningatar Elisabetin kuoltua, kun Charlesista tulee kuningas, aletaan Camillasta käyttää kuningatarpuoliso -titteliä.

2023

Brittihovi vahvistaa kuukautta ennen kuningas Charlesin kruunajaisia, että Camilla tulee käyttämään kuningatar-titteliä.