Kuningas Charles muisti isänpäivänä poikiaan liikuttavalla otoksella – Harry jätti edellisenä päivänä osallistumatta isänsä merkkipäivään

Brittikuninkaallisten virallisella Instagram-tilillä julkaistiin päivitys Charlesin puolesta, jossa on yhteiskuvat hänestä oman, edesmenneen isänsä prinssi Philipin kanssa, sekä takavuosien otos Charlesista poikiensa prinssi Williamin ja prinssi Harryn kanssa.

Kuva Charlesista, Williamista ja Harrysta on Peoplen mukaan otettu Balmoralin linnan mailla Skotlannissa. William ja Harry ovat kuvassa teini-ikäisinä.

Isossa-Britanniassa juhlittiin lauantaina 17. kesäkuuta Charlesin ensimmäistä Trooping the Colour -tapahtumaa kuninkaana. Trooping the Colour -paraatilla juhlistetaan Ison-Britannian monarkin syntymäpäivää, vaikka Charlesin oikea syntymäpäivä on 14. marraskuuta. Poissaolollaan loistivat Yhdysvalloissa asuvat Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan, jotka joidenkin lähteiden mukaan eivät olisi saaneet edes kutsua paraatiin.