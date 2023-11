Kuningas Charles 75 vuotta – prinssi William onnitteli isäänsä veikeällä otoksella, mutta somekansa pisti merkille puuttuvan asian

Julkaisun ensimmäisessä otoksessa komeilevat yhdessä isä ja poika Charles ja William takavuosien laskettelureissulla vieretysten hymyillen. Lisäksi päivityksessä komeilee potretti Charlesista sekä otos Buckinghamin palatsin parvekkeelta kesäkuisen Trooping the Colour -paraatin ajalta, jossa kansalle vilkuttavat Charlesin, Williamin ja Catherinen lisäksi Walesin prinssiparin lapset prinssi George , prinsessa Charlotte , prinssi Louis sekä Charlesin puoliso kuningatar Camilla .

Vaikka Charles on syntynyt marraskuussa, juhlistettiin hänen syntymäpäiväänsä Isossa-Britanniassa virallisesti kesäkuussa Trooping the Colour -paraatin myötä. Perinteisesti kesäisellä paraatilla kunnioitetaan hallitsevan monarkin syntymäpäiväjuhlaa – riippumatta siitä, milloin tämän oikea syntymäpäivä on.