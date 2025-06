Kun suomalaispelurin joukkue voitti, 130 000 ihmistä juhli kaduilla: "60 prosenttia kaupungin asukkaista"

Pikkuhuuhkajien avainpelaajiin kuuluva Topi Keskinen koki toukokuun loppupuolella yhden tähänastisen jalkapallouransa ikimuistoisimmista hetkistä.

Keskisen edustama Aberdeen voitti Skotlannin cupin, kun se kaatoi finaalissa yllättäen suurseura Celticin rangaistuspotkukilpailussa ratkenneessa ottelussa.

Siitä alkoi sellainen ilonpito, että Keskisen mukaan Aberdeenin kaduilla oli suunnilleen 130 000 ihmistä juhlimassa, kun voittajajoukkuetta kuljetettiin linja-autoilla paraatissa kaupungilla.

– Se on aika paljon ihmisiä, noin 60 prosenttia kaupungin asukkaista. Oli se hienoa, laitapelaaja Keskinen muistelee.

Tällä hetkellä Keskinen on Slovakiassa, jossa jalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-turnaus pyörähti keskiviikkona käyntiin. Suomi aloittaa kisaurakkansa tänään torstaina, kun se kohtaa Kosicessa Hollannin.

Cupin voitosta 35 vuotta

Topi Keskinen valmistautumassa EM-kisojen avaukseen Pikkuhuuhkajissa.Lehtikuva

Aberdeenin voiton arvoa nostaa, että se oli juhlinut edellisen kerran cupin mestaruutta 35 vuotta sitten. Keskinen oli finaalissa avauksessa, mutta tuli toisella puoliajalla vaihtoon.

– Voitto oli iso juttu itselle, koko kaupungille ja joukkueelle, Keskinen tiivistää.

Celticin ja Rangersin hallitsemassa Skotlannin jalkapallossa jokainen ykkössija on muille seuroille valtava saavutus. Aberdeen oli Skotlannin liigassa viides.

– Ei se kiinnosta ihmisiä pätkän vertaa, kun tuli cupin voitto. Jos voittaa cupin, kausi lasketaan huikeaksi kaudeksi, vaikka olisi ollut lähellä sarjasta putoamista. Hyvä kausi se oli, Keskinen täräyttää suoraviivaiseen tyyliinsä.

Ensimmäisen kautensa Aberdeenissa viettänyt Keskinen pelasi Skotlannin liigassa 36 ottelua, joissa hän teki viisi maalia.

– Oli se minulta ihan jees kausi. Olin ensimmäistä kertaa ulkomaan liigassa, jossa pelataan vähän erilaista jalkapalloa, mihin olin tottunut. Kausi oli hyvä kokemus, ja paljon tuli pelejä.

Mielikuvissa Skotlannin liigaa pidetään sarjana, jossa pelataan suoraviivaista sekä fyysistä jalkapalloa ja juostaan paljon.

– Sellaistahan se on, Keskinen virnistää.

Keskisen ominaisuuksille Skotlannin liigan luulisi sopivan hyvin, sillä hänet tunnetaan nopeudestaan pallottomana ja pallon kanssa.

– Pirun fyysistä peliä se on, mutta on siellä joukkueita, jotka osaavat pelata jalkapalloa tosi hyvin. On se suoraviivaisempaa kuin monessa muussa maassa. Tykkään kyllä, Keskinen vahvistaa.

Nopea paluu Huuhkajiin mielessä

Keskisen, 22, urakiito on ollut nopeaa, sillä hän pelasi vielä kaudella 2022 Mikkelin Palloilijoissa Ykköstä. Sieltä tie vei HJK:hon, jossa Keskinen murtautui vauhdilla avauskokoonpanoon ja yhdeksi kotimaan liigan puhutuimmista pelaajista.

Aberdeeniin hän siirtyi elokuussa 2024.

– Hyppy MP:stä HJK:hon oli minulle varmasti isompi kuin hyppy HJK:sta Aberdeeniin. Tulin kuitenkin Ykkösen joukkueesta Suomen parhaaseen jengiin ja ensimmäistä kertaa ammattilaisjalkapalloon.

3:40 Pikkuhuuhkajissa riehakas tunnelma EM-kisojen alla.

Keskinen on pelannut miesten maajoukkueessa neljä ottelua. Monien mielestä hän olisi ansainnut enemmänkin pelejä Huuhkajissa, mutta EM-kisaprojekti on pitänyt vauhtikoneen myös Pikkuhuuhkajissa.

Tällä hetkellä Keskisen katse on tiukasti Pikkuhuuhkajissa, mutta tavoitteet EM-kisojen jälkeen ovat selvät.

– Toivotaan, että pääsisin saman tien takaisin Huuhkajiin. Nautin ajasta siellä, oli hyviä leirejä ja kokemus sekä kovia pelejä, hän listaa.

Pikkuhuuhkajien ja Hollannin välinen EM-ottelu alkaa Kosicessa Suomen aikaa tänään torstaina kello 22. Suomi kohtaa alkulohkossaan Hollannin lisäksi Ukrainan ja Tanskan.