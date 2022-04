Koomikko André Wickström kertoo, milloin hän ei suostuisi tekemään pilaa toisesta ihmisestä

Kussakin jaksossa esiintyy yksi kunniavieras, eli julkisuudenhenkilö, josta on lupa heittää vitsiä urakalla. Vitsin heittäjinä, eli grillaajina tai roastaajina toimii viidestä julkkiskollegasta koostuva poppoo, joka vaihtelee jaksoittain.

Yksi kauden grillaajista on sekä Suomessa että Ruotsissa uraa luonut näyttelijä ja koomikko André Wickström . Wickström kertoo MTV Uutisille olevansa innoissaan uudesta televisioprojektistaan.

– Ei se ole niin helppoa. Emme me ole vain ilkeitä, vaan (vitseissä) pitää olla myös jokin pointti.

– Korostetaan häntä, mutta (annetaan) myöskin pieniä piikkejä koko ajan ja kerrotaan jotain tyhmää mitä hän on tehnyt tai sanonut, hän kuvailee.

Wickström kertoo, että ohjelman osallistujat eivät ole keskustelleet etukäteen siitä, minkälaisista aiheista on sallittua heittää vitsiä ja mistä taas ei.

– Lähtökohta on ollut se, että niin kauan, kun se on hauskaa, se voi olla niin roisia kuin mahdollista. Mutta sen on pakko olla hauskaa. Kyllähän minä voin tulla tänne ja sanoa vain jotain rivoa, mutta ei se ole hauskaa, hän sanoo.