Tämä on tämä -visailu palaa jälleen Kirsi Alm-Siiran luotsaamana – nämä tähtivieraat nähdään tällä kaudella

Tämä on tämä -visailuohjelma palaa toisen kauden merkeissä.

Toisen kaudella Tämä on tämä -visailuohjelmassa kysytään tuttuun tapaan kaksi kysymystä: mikä on tämä ja kuka on tämä? Oikeasta vastauksesta saa pisteen.

Ohjelman päättää Tämä on tämä -nimikkokierros, jossa kysytään joko helppoja kysymyksiä, joihin kaikkien tulisi tietää vastaus, tai sitten omituisia kompakysymyksiä. Parhaimmillaan voidaan kysyä molempia yhtä aikaa. Lisää jännitystä luo aikapaine.

Juontajana toimii ensimmäisen kauden tapaan uutisankkurina tunnettu Kirsi Alm-Siira ja vakioarvailijoina Joonas Nordman ja Kiti Kokkonen.

Vaihtuvina vieraina ohjelmassa nähdään muun muassa radiojuontaja Jenni Poikelus, Putouksesta tuttu näyttelijä Nicklas Pohjola, juontaja Vappu Pimiä, juontaja Sonja Kailassaari, näyttelijä-kirjailija Sanna Stellan ja näyttelijä Mikko Töyssy.

– Olen vaikuttunut ja ihmeissäni ohjelman vieraista, joille mikään kysymyksemme ei ollut niin väsynyt, etteikö vastausta olisi tullut, Alm-Siira kertoo.