Kuluttajien luottamus talouteen on synkentynyt – työttömyyden pelko lisääntyy

Myös näkemys kuluttajien nykyisestä ja tulevaisuudesta on vaisu. Kuluttajat odottavat, että yleinen työttömyystilanne heikkenee jatkossa. Töissä olevat kuluttajat ennakoivat, että työttömyyden uhka on lisääntynyt omalla kohdalla.

Kuluttajien näkemys Suomen taloudesta on heikentynyt radikaalisti kesän aikana. Elokuun pisteluku on –15,7. Luottamus omaan talouteen on edelleen myönteisellä puolella, mutta heikommin kuin viime talvena.