Hyönteistutkija ei käytä kovia hyttysmyrkkyjä – mitä mieltä hän on kohutusta Thermacellistä?

Hyttystutkija Jukka Salmela taas kiisti Kreutzmanin väitteen MTV Uutisten haastattelussa. Salmelan mukaan laitteen vaikuttava aine on ainakin teoriassa tappavaa myös pölyttäjille.

"Jokainen saa tietysti käyttää mitä haluaa"

– Jokainen saa tietysti käyttää mitä haluaa ja totta kai se karkottaa, mutta tappaako se myös ja miten (muuten) se vaikuttaa pölyttäjiin, paljon on vielä tutkimisen aihetta siinä, Leinonen muotoilee MTV Uutiset Livessä.

– Sitten nämä toiset, joita kutsutaan hyttysposottimiksi, niissä houkutteleva tekijä on hiilidioksidi. Siinä on kaksi puolta mitalissa. Jos se ei ole päällä, se ei myöskään houkuta, mutta kun se on päällä, se myös tappaa. Nämäkin ovat tappavia pyydyksiä.