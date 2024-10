Kurvinen ja Sammallahti ottivat kiivaasti yhteen vesihuollon yksityistämisestä: "Minä olisin hoitanut homman"

Nykyinen hallitus on säätämässä tätä lakia, mutta oppositio ei ole tyytyväinen lakiluonnokseen. Opposition mukaan luonnos mahdollistaa sen, että liian suuri osa vesi-infrasta menee yksityiseen omistukseen.

Keskustan kansanedustaja Tuomas Kettunen sanoo, että 49 prosenttia Suomen vesihuollosta voisi jatkossa olla vaikkapa kiinalaisten sijoittajien omistuksessa, jos lakiluonnos hyväksyttäisiin sellaisenaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahden mukaan kyseinen väittämä on valheellinen.

– Tässähän kyse on siitä, että viime hallituskaudella tehtyjä linjauksia kunnioitetaan edelleen. Esitysluonnos on tietysti asia erikseen, mutta tällä hetkellä on saatu lausuntokierros valmiiksi. Lausuntoja on tullut yli 130 ja niiden pohjalta sitten jalostetaan tätä lakiesitystä. Sammallahti toteaa MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa.

Sammallahti ei kuitenkaan osaa sanoa, että voisiko vesihuollosta olla tulevaisuudessa lain puitteissa 49 prosenttia ulkopuolisten omistuksessa.

– Se on hyvä kysymys. Sitähän me ei tiedetä, kun meillä ei ole hallituksen esitystä tästä asiasta eikä ole mitään prosentteja laitettu esivalmistelumateriaaliin. Tällainen tulkinta voidaan tietysti tehdä, mutta ei me varmaksi voida sanoa yhtään mitään.

"Löperö esitys"

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen huomauttaa, että asiasta ei ole mitään viime kauden poliittisia linjauksia.

– Tästä oli vain virkatyöryhmä, edellinen hallitus ei antanut mitään poliittisia ohjeita. Nyt on annettu poliittiset ohjeet. Lakiesityksestä on tulossa löperö. Piti tulla tiukka lakiesitys, nyt Orpon hallitus on tekemässä löperön esityksen.

Kurvisen mukaan vesihuoltoon liittyvä kansalaisaloite lähti siitä, että esimerkiksi Jyväskylän kaupunki suunnitteli puolikkaan osuuden myymistä yksityisille.

Kurvisen mukaan Orpon hallituksen esitysluonnos sallisi tämän. Kurvinen toteaa, että maailmalta on kokemuksia, että kun yksityinen ulkomainen sijoittaja tulee mukaan kriittiseen infraan, niin silloin vesimaksut nousevat.

Kurvinen kommentoi, että Jos 49 prosenttia vesihuollosta olisi yksityisten sijoittajien omistuksessa, niin kunnat eivät silloin saisi määrätä asioista.

– Muistaakseni kymmenen prosentin omistaja voi vaatia osingon jakamista, jolloin täytyy nostaa vesimaksuja, jotta ulkomainen sijoittaja saa riittävästi tuottoa.

Keskustelussa sivaltelua suuntaa ja toiseen

Kurvinen kiistää, että laista olisi tehty esivalmistelua hänen toimiessaan maa- ja metsätalousministerinä viime hallituksessa.

– Se oli virkatyöryhmä, kertaakaan poliittista ohjausta ei annettu. Minä olisin hoitanut homman kuntoon, jos olisin saanut jatkaa.

– Hitsi kun vaan ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa siihen, sivaltaa Sammallahti.

– Ei ollut, te voititte vaalit, Kurvinen vastaa.

Sammallahden mukaan esivalmistelumateriaalissa tehdään ero vesihuoltoyhtiöiden ja vesihuolto-omaisuuden välillä.

– Silloisen ministeri Kurvisen valvonnassa tehdyn esiselvitysvaiheen myötä me vain kunnioitamme sitä, mitä on yhdessä sovittu.

Sammallahden mukaan uudesta laista sorvataan sellainen, että se takuuvarmasti mahdollistaa suomalaisen omistuksen.

Kurvinen kritisoi Sammallahden näkemystä.

– Minusta nyt Sammallahdella menee selittelyksi tämä homma. Nythän näyttää siltä, että Orpon hallitus haluaa laatia sellaisen lainsäädännön, jossa on porsaanreikiä tarvittaessa myydä vesihuolto-omaisuutta. Eduskunnan yksimielinen tahto viime hallituskaudella oli se, että nämä myynnit estetään, Kurvinen toteaa.

Sammallahden mukaan tahtotila on se, että vesihuolto-omaisuus ja vesihuoltoyhtiöiden määräysvalta pysyvät suomalaisilla ja julkisten toimijoiden käsissä.