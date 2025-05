Kanadan MM-farssista nolo paljastus

Kanadan MM-joukkueen matkasuunnitelmat vaikuttavat Tanska-tappion jälkeen hivenen ylimielisiltä.

Kanada koki yhden kaikkien aikojen MM-sensaatioista, kun se hävisi Tanskalle maalein 1–2 torstaina Herningissä pelatussa puolivälieräottelussa.

Tanska jatkaa MM-välierään Sveitsiä vastaan. Kanada puolestaan lähtee kotimatkalle, mutta joutuu tekemään sen palaamalla ensin Tukholmaan.

Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan Kanada lähti alkulohkon jälkeen Tukholmasta puolivälieräotteluun Tanskan Herningiin vain käsimatkatavarat mukanaan. Joukkueen oli määrä palata ottelun jälkeen takaisin MM-välieriä varten, mutta nyt NHL-tähdet tekivät sen vain kerätäkseen matkalaukut mukaansa.

– He eivät edes kirjautuneet ulos hotellistaan Tukholmassa. He pitivät voittoa niin varmana. Kyllä, he tulivat tänne toalettilaukut mukanaan, paljasti Tanskan apuvalmentajana toimiva entinen ruotsalaispeluri Andreas Lilja.

Tanskalle sokkitulos tarkoittaa pääsyä Tukholmassa pelattaviin MM-mitalipeleihin. Se kohtaa lauantain välierässä Sveitsin, joka hakee historiansa ensimmäistä maailmanmestaruutta. Toisessa semifinaalissa ovat vastakkain Ruotsi ja Yhdysvallat.