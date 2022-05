Kultainen Venla -gaalassa palkittu Anniina Valtonen sai kiitosta koskettavasta puheestaan: "En ollut suunnitellut, että mainitsisin siitä..."

– En oikein vieläkään ymmärrä, että olen sen voittanut. Se palkinto on tuossa meidän keittiön pöydällä, kun mietin sille vielä paikkaa. Joka kerta, kun kävelen sen ohi niin vähän hämmennyn, että mikä tuo tuossa pöydällä oikein on, hän naurahti.

Voitto tuntui naisen mukaan erityisen hienolta juuri siksi, että Valtonen on koulutukseltaan meteorologi.

– Se on mielestäni hieno tunnustus tiedealalle, asiantuntijuudelle ja sille, että voi olla persoonallinen asiantuntija. Se ei ole millään tavalla pois siitä uskottavuudesta. Minä voitin sen olemalla oma itseni. Se pieni Anniina, joka on ollut ujo ja arka, hyppii kyllä aika villisti tasajalkaa.

Valtosen mukaan koko tämän suku on ollut fiiliksissä voitetusta palkinnosta ja pyytänyt, että meteorologi ottaisi pystin mukaan tuleviin tapaamisiin. Valtosen kummilapset ovat pyytäneet kuvia pokaalista, ja tuttavat ovat tulleet onnittelemaan tämän sukulaisia.

– Tämä on ollut kyllä koko suvun juttu, hän nauroi.

– En ollut suunnitellut, että mainitsisin siitä, mutta se 20 vuoden takainen kokemus on ollut minulla useasti mielessä. Varsinkin viimeisen puolen vuoden aikana on ollut erilaisia uusia työjuttuja, niin se on pyörinyt tosi paljon mielessäni. Se vähän niin kuin lipsahti siinä kiitospuheessa, hän kertasi.