Sohvaperunat-sarjan tähdet Soile ja Jorma kertovat, millaista palautetta heille tulee katsojilta

– Jännitys vähän laukesi, on tässä jännitetty muutama päivä. Hyvin meni taas, kuudes kerta, Soile iloitsi.

Vuosia Sohvaperunoissa mukana ollut Rovaniemellä asuva pariskunta pohti MTV Uutisten haastattelussa, mikä on ohjelman suosion salaisuus vuodesta toiseen.

– Aitous ja varmaan, että on erilaisia ihmisiä. Me saamme olla sellaisia kuin me olemme.