Kirjolla-sarjan tähdet paljastavat, miten ohjelma vaikutti heidän elämäänsä: "Jotenkin on helpompi olla"

Ylen suosittu Kirjolla-sarja sai kaksi pystiä Kultainen Venla -gaalassa perjantaina 26. tammikuuta Vuoden seurantareality 2023 - ja Vuoden ohjelma 2023 -kategorioissa. Jälkimmäinen palkinto on yleisön äänestämä.

– Olen onnistunut löytämään ystäviä ja olemaan ulottuvaisempi. Se olisi hyvä termi kuvaamaan sitä. Olen oppinut, ettei kannata ajatella aivan liian paljon sitä, mitä muut ihmiset ajattelevat sinusta. Se on vain halvaannuttavaa. Sarja on tehnyt minusta rohkeamman ihmisen, myönnän sen, Topi kertoi.

– Kirjolla-sarja on tuonut paljon itsevarmuutta ja jotenkin on helpompi olla. Ihmiset tulevat paljon juttelemaan, ja samat ystävät ovat säilyneet, mitä on ollut jo vuosia, Kiri kertoi.