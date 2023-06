Kuku ja Sooda välittävät mielenrauhaa ja hyvinvointia – tällaista on terapiaponitoiminta

Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo, että hevosten äärelle rauhoitutaan. Samalla jokainen saa olla juuri sellainen kuin on.

– Monelle riittää se, että hevonen on läsnä ja saa itse olla läsnä hevosen kanssa. Maailma on melko hektistä, hevosten ääreen on hyvä rauhoittua.