Kuka seuraa Fernando Alonsoa Alpinella? Varmana pidettyä lupausta viedäänkin kilpailijan leiriin

Nuori ja lahjakas Oscar Piastri on yhdistetty vahvasti Alpineen ensi kaudeksi, mutta australialaisen Alpine-sopimus ei ole kiveen kirjoitettu. Motorsportmagazinen mukaan Piastrin managerina toimiva ex-formulatähti Mark Webber on tunnustellut muiden tallien kiinnostusta nuorukaiseen.

Englantilaismedian mukaan alkuperäinen suunnitelma oli, että Piastri olisi ajanut ensi vuonna Williamsilla ja siirtynyt Alpinen rattiin kaudelle 2024. Useat lähteet kertovat, että Webber on junailemassa suojattiaan kuitenkin McLarenille Daniel Ricciardon tilalle.

Ricciardolla on voimassa oleva sopimus McLarenin kanssa, ja huhujen mukaan Piastrilla on sopimus puolestaan Alpinen kanssa, joten kädenvääntöä kuskipaikoista on luvassa.