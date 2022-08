F1-lehdistökatsaus: Ferrarin sekoilun juurisyy paljastumassa – "Kaksoisvoitosta avustettuun itsemurhaan"

Charles Leclerc ja Carlos Sainz näyttivät olevan sunnuntain kisan puoliväliin asti vahvasti voittotaistelussa, kun yllätysmies George Russell piti paalupaikkansa jälkeen vauhtia kärjessä.

Ferrarin kisa otti kuitenkin tylyn käänteen, kun Leclercin vauhti alkoi hiipua suhteessa takaa rynnineisiin Lewis Hamiltoniin ja Max Verstappeniin. Italialaistiimi päätti ottaa alle kovat renkaat, mikä osoittautui katastrofaaliseksi ratkaisuksi.

Leclerc liukasteli kärkitaistelusta kisan kuudenneksi, kun Ferrari joutui ottamaan hänet vielä kolmannen kerran varikolle. Sainzin kisa mureni viimeisellä stintillä Verstappenin ja Hamiltonin rynniessä armotta ohi.

Max Verstappen karkasi Unkarissa 80 pisteen MM-johtoon ennen Leclercia. Red Bullin johto Ferrariin valmistajien sarjassa venyi jo 97 pisteeseen. Italialaismedia ei säästellyt sanoissaan maanantaiaamuna:

Gianluca Gasparini, La Gazzetta dello Sport:

– Ferrari on vaarassa rikkoa ennätyksen itsensä satuttamisessa ja näkee kauden, joka alkoi suurenmoisesti, muistettavan enemmän strategisista virheitä kuin voitoista.

– Joka kerta, kun Ferrarin varikkomuuri on tehnyt taktisen virheen kaudella 2022, se on koitunut hänen (Leclerc) tappiokseen. Kärsivällisyydellä on rajansa…

Andrea Cremonesi, La Gazzetta dello Sport:

– Budapestin kisa oli jatkoa kauhujen (ja virheiden) listalle kaudella, joka alkoi onnellisten tähtien alla, mutta muuttunut asteittain koko ajan vaikeammaksi keskeytysten, epäonnistuneiden taktiikoiden ja kuskien ajovirheiden takia. MM-voitto ei ole enää tavoite, vaan se olisi ihme

– Leclercista jää epäilys: eikö hänen statuksensa omaava kuljettaja saa tallia välttämään valkoisten (kovien) renkaiden valitsemista?

Umberto Zapelloni, La Gazzetta dello Sport:

– Jo lähes julistetusta kaksoisvoitosta avustettuun itsemurhaan on lyhyt matka. Ferrari onnistui melkein mahdottomassa katoamalla Unkarin GP:n palkintopallilta samana päivänä, kun Max Verstappen nousi kymmenenneltä sijalta voittoon.

Gian Carlo Minardi, blogisti ja entinen F1-tallipomo:

– Tällä hetkellä Ferrarin paketti ei ole valmis voittamaan maailmanmestaruutta huolimatta Sainzista ja Leclercista, jotka ovat huippuja ohittamisessa ja puolustamisessa.

Alberto Antonini, blogisti ja Ferrarin ex-tiedotuspäällikkö:

– Tämä Ferrari on vaarassa pudota sarjan kolmosmahdiksi. Sunnuntaina se ei ollut edes sitä, ainakaan puolet kisasta. He yrittivät vakuuttaa meitä, että ongelma oli yleisessä suorituskyvyssä eikä Sainz pystynyt sen takia nousemaan takaisin edes pehmeillä renkailla. On myös totta, että niin ikään Imolassa viileät lämpötilat hidastivat auton vauhtia.

– Jotain tapahtui myös aika-ajossa, kun odotetun eturivin sijaan saatiin Russellilta korvapuusti. Mutta mitä mieltä olette Leclercin ohituksesta Georgea vastaan? Siinä kohtaa punaiset dominoivat kisaa.

Giorgio Terruzzi, Corriere della Sera:

– Tässä kohtaa epäilys siitä, ettei Ferrarin strateginen osasto toimi, uhkaa saada vahvistuksen. Kyse ei ole syntipukin löytämisestä, mutta ehkä suljettujen ovien takana mentaliteetti on muuttunut siihen, että usein liiallinen varovaisuus johtaa omaan maaliin.

Leo Turrini, blogisti ja sisäpiiriläinen:

– Kun näin Ferrarin laittavan valkoiset (kovat) renkaat, jotka olivat jo osoittautunut katastrofaaliseksi Renault’lle (Alpinelle), minua muistutettiin julkisesta purkauksesta, joka maksoi Maurizio Arrivabenelle hänen paikkansa. Japanissa 2018 kilpailutoimenjohtaja kertoi journalisteille pahasti pieleen menneen rengasvalinnan jälkeen, että Maranellossa on liikaa tietokoneorientoituneita insinöörejä, kun tiimi tarvitsisi kisateknikkoa. Siitä tuntuu kuluneen geologisen ajanjakson verran aikaa, mutta olemme yhä tässä.