Kuka on Boris Johnsonin seuraaja? Tässä kaikki, mitä tapahtuu seuraavaksi brittien valtapolitiikassa

On mahdollista, että Johnson jatkaa niin sanotun virkamiesministeriön pääministerinä, kunnes uusi konservatiivijohtaja on valittu, kirjoittaa The Guardian. Näin toimi myös edellinen konservatiivipuolueen johtaja ja pääministeri Theresa May, kun hän erosi virastaan kesällä 2019.