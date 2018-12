Kuinka selvitä Khashoggin murhan tuomasta kohusta? New York Times: Tähän saudiprinssi sai neuvoja Trumpin vävypojalta

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kerrotaan olevan läheisissä väleissä Saudi-Arabian kruununprinssin Mohammed bin Salmanin kanssa. The New York Timesin mukaan Kushner on antanut saudiprinssille neuvoja siitä, miten selviytyä toimittaja Jamal Khashoggin murhan aiheuttamasta skandaalista.