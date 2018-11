Khashoggin surma: Nauhoitteella vahva vihje saudiprinssin syyllisyyteen – "Kerro pomollesi, että tehtävä on suoritettu"

Henkivartijan puhelu

Turkin tiedusteluviranomaiset ovat kertoneet CIA:lle, että he uskovat soittajan olevan Maher Abdulaziz Mutreb. Hän on työskennellyt aiemmin kruununprinssin henkivartijana ja matkustanut useasti tämän seurassa. Puhelun vastaanottaja oli yksi prinssin avustajista. Nauhoituksesta tehdyt käännökset poikkeavat hieman, mutta Mutrebin kuullaan sanovan avustajalle myös lause, joka on käännetty ”teko on tehty”.