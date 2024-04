Kuinka pitkään uimahallissa saa olla? Aikaraja voi tulla vastaan

Moni uimahallikävijä on tottunut rajattuun uintiaikaan, jonka jälkeen hallista täytyy poistua. Aikarajaa ei kuitenkaan kaikkialla ole käytössä, ja toisaalta sen pituus myös vaihtelee. Esimerkiksi Tampereen uimahalleissa saa uida hallin aukioloajan.

Myös uimahallin puolelle mahtuu "megaharrastajia"

1990-luvulla tamperelainen uintiaika oli vielä tunnin ja 15 minuuttia. Nyttemmin siitä on luovuttu. Kesäisin moni viettää koko päivän maauimalassa, mutta myös uimahallin puolelle mahtuu "megaharrastajia".

– Meillä on ihan vakiokavereita, jotka ovat hallilla pidempään, jopa viidestä kuuteen tuntia. Heillä on sitten eväät pukutiloissa, vaikka siellä ei periaatteessa saa syödä. Mutta kyllähän sitä tapahtuu.

Uintiaikaa yleensä 1,5–2,5 tuntia

Hallien käytännöt vaihtelevat. Esimerkiksi Oulussa uintiaika pukeutumisineen on kaksi tuntia. Nokialla uintiaika on 2,5 tuntia, ja aikarajoitus sisältää kuntosalin käytön; Kemissä kyseinen aika on kaksi tuntia, samoin Hämeenlinnassa.